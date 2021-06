“Pistolero”: il nuovo singolo di Elettra Lamborghini

La popstar torna con una hit dal fresco sapore latino, giusto in tempo per l'estate

Al coretto sospirato divenuto ormai cult, questa volta si unisce un fischio western: è tornata Elettra Lamborghini col suo nuovo singolo "Pistolero". Disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming dal 4 giugno, il brano ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni estivi di quest'anno.

Vulnerabile al fascino del bandolero, il cattivo ragazzo, con "Pistolero" Elettra sfodera un brano dalle sonorità trascinanti e dal ritornello killer "Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale" che entra in testa sin dal primo ascolto. E le liriche, sprezzanti e scanzonate, sembrano pensate proprio per riempire le caption Instagram dei primi scatti estivi: "Te amo te quiero tequila / balliamo toda la noche o toda la vida" è la formula perfetta per dar voce alle nostre infuocate avventure estive, che possono accendersi una sola notte o divampare in eterno.

Insomma, "Pistolero"è una freschissima sferzata di pop su base dal beat latino, è un favoloso cocktail dal gusto estivo da consumare in spiaggia alla luce dorata del tramonto per placare la sete di musica tutta da ballare.