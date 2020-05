Populous: “House of Keta” è il singolo con Myss Keta e Kenjii

06 Maggio 2020 | 15:01 di Giulia Ciavarelli

Una sinuosa Myss Keta sorseggia un cocktail seduta su un grande ventaglio viola per la copertina del nuovo singolo firmato da Populous, il deejay e producer che da diversi anni porta alta la bandiera della musica elettronica italiana nel mondo. Il brano si intitola "House of Keta", dal 5 maggio è online su tutte le piattaforme digitali ed è il terzo estratto da "W”, il suo nuovo album in uscita il 22 maggio in Italia per La Tempesta e per Wonderwheel Recordings nel resto del mondo.

Moda, passerelle infuocate e un pizzico di "shade" sono gli ingredienti di questo nuovo inno da ball: di nuovo insieme all'iconica Myss Keta, il dj si fa guidare dalla madre e pioniera della scena voguing italiana Kenjii, direttamente dalla Gorgeous House of Gucci.

LA COVER DEL NUOVO ALBUM DI POPULOUS Schermo intero Credit: © Facebook

L’idea di "House of Keta" nasce il giorno dopo il Milano Pride 2019: come in un'immaginaria riunione della massoneria queer, Populous chiama a raccolta il creative director Protopapa, il producer RIVA e il collettivo Motel Forlanini, la clique di M¥SS KETA. La ciliegina sulla torta è stata la collaborazione con l'incredibile performer, ballerino e coreografo Gorgeous Kenjii Gucci, profondo conoscitore della scena ballroom internazionale, che qui appare anche come seconda voce del pezzo.

Il nuovo album di Populous in uscita il 22 maggio è composto da una tracklist di dieci brani, tutti accompagnati da molti artisti: da Cuushe a Sobrenadar, Barda, Weste, Kaleema e tanti altri. La cover, già resa nota sui social, omaggia la femminilità ed è realizzata dall'illustratore Nicola Napoli.



La tracklist

1. Desierto fíat. Sobrenadar

2. Soy Lo Que Soy fea. Sotomayor

3. Flores No Mar feat. Emmanuelle

4. Fuera De Mi feat. Kaleema

5. HOUSE OF KETA feat. MYSS KETA, Kenjii, Riva & Protopapa

6. Banda feat. Barda

7. Petalo feat. Weste

8. Out Of Space feat. Cuushe

9. Getting Lost feat. L I M

10. Roma feat. Lucia Manca & Matilde Davoli