“Posti vuoti” dei Coma_Cose, la verità ci renderà meno soli

Dal 25 ottobre un brano di enorme fascino, prodotto da Michelangelo Alessandro Alicandri







Nella musica il "mood", l'atmosfera che si crea con i brani è tutto. Dopo l'enorme successo di "Malavita", singolo partito in sordina e diventato un successo clamoroso (e virale!) dell'estate 2024 (sono questi i successi più belli, no?) ora è tempo di "Posti vuoti", il nuovo singolo in uscita il 25 ottobre.

L'elettropop tutto da ballare qui si tinge di colori autunnali. "Posti vuoti" è la ricerca malinconica e anche un po' disperata di qualcosa (l'amore, la felicità) nei luoghi che oggi, per antonomasia, sono i più vuoti in assoluto. Come le spiagge quando c'è freddo e fa buio presto o come i cinema d'agosto (purtroppo, non solo). Le voci di Fausto (Lama) e California si alternano quasi come se l'uno stesse cercando l'altro.

I posti vuoti non sono solo i luoghi disabitati, ma la dimensione della solitudine che percepiamo anche nei nostri uffici, nei nostri mezzi pubblici, anche attorno alle persone che amiamo. Quel buco, quella voragine emotiva che qui non viene mai raccontata con struggimento, svela nel finale il suo significato "Dentro siamo (posti vuoti) in attesa di una verità". Ed è proprio la verità ciò che riempie i luoghi ma anche il cuore, parlandosi sinceramente e vivendo in una dimensione concretamente umana.

La produzione del brano (e anche il suono del basso) è nelle mani di Michelangelo e si sente, con la sua rara capacità di creare atmosfere cupe e al tempo stesso iper energiche, un talento raro che si appoggia perfettamente a quello dei Coma_Cose, capaci di emozionare lavorando ai fianchi e colpendoti al cuore quando meno te l'aspetti.