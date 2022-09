“Proiettili”: Elodie e Joan Thiele nella colonna sonora di “Ti mangio il cuore”

Da venerdì 16 settembre su tutte le piattaforme digitali il tema della colonna sonora del film "Ti mangio il cuore" Giulia Ciavarelli







A una settimana dall'uscita nei cinema di "Ti mangio il cuore", prevista per il 22 settembre, si aggiungono piccoli dettagli su quello che vedremo, ma soprattutto ascolteremo, sul grande schermo. Di recente presentato alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il film di Pippo Mezzapesa vede tra le protagoniste Elodie al suo debutto cinematografico.

La sua performance come attrice si accompagna anche a un prezioso contributo musicale: da venerdì 16 settembre, disponibile su tutte le piattaforme digitali, possiamo ascoltare "Proiettili", la colonna sonora della pellicola scritta dalla stessa Elodie con Elisa. C'è anche Joan Thiele: abbiamo scoperto la sua musica grazie all'EP "Operazione Oro", in questa occasione non solo duetta con l'artista, ma cura anche la produzione del brano insieme a Emanuele Triglia.

Dal giorno della sua uscita, il 16 settembre, è possibile preordinare l’edizione limitata del 45 giri della canzone e una versione esclusiva del vinile con il poster del film autografato.