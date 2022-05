Psicologi insieme a Tha Supreme: “Non lo faccio più” è il nuovo singolo

Una collaborazione perfetta per raccontare uno spaccato della Gen Z, ma senza prendersi troppo sul serio Psicologi Credit: © Ilaria Ieie Cecilia Esposito







Dopo l'album "Trauma" uscito lo scorso 29 aprile, oggi gli Psicologi tornano a sorpresa con un nuovo singolo. Si chiama "Non lo faccio più" e svela una collaborazione davvero speciale, quella col rapper e produttore Tha Supreme.

Una chitarra elettrica distorta apre il brano e subito veniamo catapultati in una hit adolescenziale agrodolce come solo Lil Kaneki e Drast sanno fare. Un'ammissione di colpa, una confessione innocente che diventa subito inno generazionale da incidere sui banchi di scuola, per tutti quelli che si ripromettono di non farlo più e invece ci ricascano sempre. “Tornare alle 4”, "ripetere che cambio”, "risolvere con l'alcool" sono solo alcune delle cose elencate nel brano, tra un riff di chitarra e una batteria che scandisce il ritmo per farti ballare senza pensare al testo. E poi arriva Tha Supreme col suo stile inconfondibile e rende tutto ancora più iconico, per un brano che mette in musica la vita quotidiana di tre ragazzi, alle prese con i loro problemi e le loro ansie figlie della loro età, ma che alla fine mandano tutto "in caciara" col sorriso.