“Quando nevica” di Elisa: un brano magico

In un crescendo straordinario, Elisa canta un brano in cui risuona la magia del periodo più atteso dell'anno, quello del Natale. "Quando nevica" non è esattamente un brano tematizzato in modo didascalico, anzi tutto l'opposto. Con Calcutta e Dardust, ha dato vita a un brano (disponibile dal 24 novembre) nel quale di fatto si parla di una figura straordinaria, che ha dell'incredibile, che sovverte la realtà. Questa persona e ognuno ci applicherà l'identità che più preferisce ma si presenta anche come qualcosa di inafferrabile, che poi ad un certo punto ci lascia allontanandosi sul più bello.

Il brano, super interessante nel testo e curatissimo a livello musicale, permette alla voce di Elisa di spiccare il volo come non si osa più tanto fare nel pop odierno. "Quando nevica" ha tra i suoi pregi anche un sottotesto ironico e originale che lo rende ancora più speciale. Il brano è il preludio di “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios”, l’album nato dal successo delle sue speciali serate acustiche chiamate “An Intimate Night”. Arriva l'8 dicembre in CD, doppio vinile rosso e bianco, e naturalmente, anche in digitale. Sarà certamente uno dei brani più amati nelle serate al Mediolanum Forum chiamate "An intimate Christmas" previste per il 15 e 16 dicembre.

La grande voce di Elisa, è pronta a sorprenderci (e emozionarci) ancora una volta.