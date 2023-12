Quante belle canzoni per le Feste di Natale!

Da Bocelli alla Hunziker: ci sono tanti brani e album “natalizi” Alessandro Alicandri







Il periodo più magico dell’anno porta nelle nostre case molti doni, gustosi panettoni e... tante canzoni di Natale. Guai ad accontentarsi dei soli classici: non ci sono solo pezzi inossidabili come “Last Christmas” degli Wham! e “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey.

Da poco è uscita l’edizione deluxe di “A family Christmas”, l’album di Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia, e nel Regno Unito stanno sentendo in tv la sua canzone “Festa” nello spot di un centro commerciale.

Michelle Hunziker è volata in Germania per cantare il classico “Baby it’s cold outside” con quello che lei ha definito “il Gianni Morandi tedesco”, Roland Kaiser.

Oltre a Gerry Scotti con “Gerry Christmas”, dove canta aiutato dall’intelligenza artificiale (lo trovate in edicola con Sorrisi), e Il Volo con i quattro brani di “4 Xmas”, non mancano gli album dei nomi più amati dai bambini, dai Me contro Te a Carolina Benvenga.

Sempre per i bimbi, Massimo Ranieri ha cantato la divertente “Sorridi è Natale”, mentre Francesco Salvi si è sbizzarrito con l’originale “Comete come te”. Dalle radio poi arrivano “La nostra canzone” di Radio Deejay (scritta dai Pinguini Tattici Nucleari) e “Che Natale è” di Radio Subasio, firmata da Paolo Vallesi. E poi ci sono Elisa, che ha pubblicato nel suo album “Intimate” il brano “Buon Natale anche a te” (e il 24 su Canale 5 andrà in onda il suo concerto per le Feste), e Annalisa con una versione di “Christmas (Baby please come home)” per Amazon Music.

All’estero, infine, scrivere brani per le Feste è una vera ossessione e l’elenco quest’anno è persino più lungo del solito: tra i brani più belli vi consigliamo “DJ play a Christmas song” di Cher, tratta dal suo album a tema, “Better than snow” di Norah Jones con Laufey, “Wrap me up” del conduttore tv Jimmy Fallon con Meghan Trainor, “Christmas isn’t Christmas” dei Bon Jovi, e l’emozionante “Little drummer boy” cantata da Alanis Morissette.