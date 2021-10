“Quella sera”, il nuovo singolo di Samuel

Estratto dall'album "Brigatabianca", il singolo è in rotazione radiofonica da venerdì 1 ottobre

Nella giornata dedicata alle uscite discografiche ritroviamo anche Samuel, che da venerdì 1 ottobre arriva in radio con il singolo "Quella sera": il brano è contenuto all'interno del secondo album solista "Brigatabianca". «Per me fare dischi da solista rappresenta la possibilità di nutrire le mie velleità di essere autore, di scrivere canzoni. Si sono create le condizioni con i collaboratori giusti, la mia “Brigatabianca”, questa truppa multiforme di amici che ha lavorato insieme con me» ci aveva raccontato l'artista in occasione dell'uscita del suo secondo album senza i Subsonica.

Il singolo ripercorre il ricordo di una notte e di una decisione inaspettata, quella di tornare da lei e dichiarare il proprio amore: «A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza, poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele» scrive sui social.

Dopo essersi stabilito ai vertici delle classifiche con la hit "Cinema" insieme a Francesca Michielin, Samuel è tornato a esibirsi dal vivo sui palchi italiani: «La gente ha bisogno di ascoltare musica insieme, noi umani l’abbiamo inventata per vivere meglio» ci aveva raccontato prima di partire per il "Cinema Tour" e girare l'Italia tra location suggestive e festival musicali.