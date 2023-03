Quinze & Bob Sinclar, ecco il singolo “Never knew love like this before”

I due artisti pubblicano una cover degli Anni 80, disponibile da venerdì 24 marzo su tutte le piattaforme digitali Giulia Ciavarelli







È passato un anno dall'ultima hit e per il suo ritorno sceglie un grande successo degli Anni 80: il deejay e produttore francese Bob Sinclar pubblica il singolo “Never knew love like this before” insieme all'artista francese Quinze, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 marzo.

Il deejay francese ha sempre amato questo brano di Stephanie Mills, vincitore di un Grammy nel 1981 come "Miglior canzone R&B e blues" (superando persino “Upside Down” di Diana Ross). Appena scoperto il talento di Quinze, Sinclar lo ha chiamato subito per reinterpretare il grande classico in versione dance con un richiamo all’atmosfera Anni 80 di Chris Rea.

«Vivo un sogno ad occhi aperti» ha dichiarato Quinze, originario del Camerun, con all’attivo quattro album dalle chiare influenze soul, funky, r&b ed electro.