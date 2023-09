“Ragazza sola”: Annalisa ci riporta alle sue origini

Dopo questo anno di grandi successi, Annalisa pubblica il singolo "Ragazza sola", una ballad tutta cantare che abbraccia le consapevolezze di "Bellissima" e "Mon amour" (e in qualche modo anche quelle di "Disco Paradise") e le condensa in un terzo capitolo che ci riporta (a sorpresa) molto alle sue origini, allo stile del primo successo.

Nonostante sia un brano per certi versi classico che parla di un amore trovato in una situazione di solitudine che permeava la sua vita, ha il giusto ritmo che controlla il pathos del tema e lo rende comunque fresco e a suo modo divertente. La cosa più interessante è che in questo singolo Annalisa qui mostra in modo molto più chiaro le sue doti canore, non che fossero mai state in dubbio, ma è un aspetto che i fan storici avevano voglia di ritrovare in un suo nuovo brano che appare e di certo è, molto più personale e vissuto.

Annalisa tra pochissimi giorni, il 29 settembre, pubblicherà l'album "E poi siamo finiti nel vortice", un disco che di certo rappresenterà la sua nuova era artistica con una rinnovata popolarità che rende questo progetto un banco di prova importantissimo, in attesa del 4 novembre e del suo primo Forum D'Assago completamente sold out.