Renato Zero torna con il nuovo singolo “L’angelo ferito”

18 Settembre 2020 | 11:32 di Giulia Ciavarelli

A meno di un anno di distanza dall'uscita di "Zero Il Folle", Renato Zero è pronto a tornare con un'opera da collezione per celebrare i suoi 70 anni. Un traguardo importante che il cantante romano ha deciso di festeggiare con un omaggio a tutti i suoi "sorcini": uscirà il 30 settembre la prima parte di "ZeroSettanta", un grande progetto discografico diviso in tre volumi e contenente ben quaranta inediti.

«Questa volta mi sono fatto in tre, pur di non lasciare pause inutili alla mia fervida immaginazione. E il vostro cuore non ha mai smesso di pulsarmi accanto» scrive l'artista per annunciare al suo pubblico l'arrivo dei tre album, che verranno pubblica tutti a cadenza regolare entro la fine di novembre.

L'assaggio del primo si intitola "L'angelo ferito", in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 18 settembre: «L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati "il mezzo" a nostra cura e spese sfidando la gravità e le convenzioni. Ciò detto, siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi, anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora..."L’ANGELO FERITO"» scrive Renato sui social.



LA TRACKLIST

Il linguaggio della Terra

L'angelo ferito

Come fai

Poca vita

Stai giù

Più amore

Chiedi scusa

È l'età

Innamorato di me

Sognando sognando

Gli ultimi

Seduto sulla Luna