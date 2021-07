Renzo Rubino: “Giocare” è il nuovo singolo

Oltre al nuovo brano, l'artista presenta la terza edizione dell'evento musicale "Porto Rubino" tra i mari della Puglia

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali, la nuova canzone di Renzo Rubino si intitola "Giocare" ed è il primo tassello del suo futuro progetto discografico, "Giocattoli Marevigliosi", in uscita il prossimo ottobre. Il singolo è un manifesto coloratissimo, è nato come un gioco: divertimento in musica con le atmosfere di Tim Burton, un invito a guardare la vita con occhi di bambino per riappropriarsi dell'attitudine senza cui non esisterebbero la scoperta e la conoscenza. Scritto e diretto da Flaminia Veronesi e Nobel, il videoclip ci trasporta subito in un mondo parallelo di gioco e fantasia, universo simbolico libero per adulti-bambini.

In concomitanza con l'uscita del nuovo brano, Rubino pubblica anche la line-up della terza edizione della sua "Porto Rubino 2021", evento musicale tra mari della Puglia: nella calda stagione dei live riparte il suggestivo viaggio del cantautore (il 19 luglio, per la precisione) attraverso quattro imperdibili concerti che celebrano il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e scambio culturale.

Tra i compagni di viaggio di Renzo Rubino ci saranno: Fulminacci, Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Vinicio Capossela, Michele Bravi, Margherita Vicario, Motta, Mahmood e tanti altri. Anche quest’anno Porto Rubino diventerà un docu-film per Sky Arte.

I biglietti sono disponibili sul circuito www.vivaticket.com

Le date di "Porto Rubino 2021"

19 luglio - Polignano a Mare con Vinicio Capossela, Micah P. Hinson, Renzo Rubino

21 luglio - Castro Marina con Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Fulminacci, Renzo Rubino

23 luglio - Ostuni, Villanova con Michele Bravi, Roy Paci e Renzo Rubino

25 luglio - Maruggio, Campomarino con Mahmood, Francesco Bianconi, Motta, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Gino Castaldo, Renzo Rubino