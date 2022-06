Rhove: il nuovo singolo “Compliquè” con Shiva e Ghali

Il rapper della hit "Shakerando" ha pubblicato il brano presentato in anteprima durante il concerto Love Mi Cecilia Uzzo







Mentre "Shakerando" continua a spopolare, Rhove ha pubblicato un nuovo singolo, "Compliquè". Per lanciarlo, ha sfruttato un palco d’eccezione, quello del concertone benefico “Love Mi” di Fedez e J-Ax a Milano: il rapper di Rho era tra gli artisti che si sono esibiti e così, nella notte del 28 giugno, ha pubblicato la canzone che aveva tenuto a battesimo live.

"Compliquè" non è semplicemente il nuovo singolo di Rhove, il brano rinnova la sua collaborazione con il collega e amico Shiva, con cui ha duettato nella canzone "La zone", già certificata Oro, e rappresenta anche la prima collaborazione con l’artista multiplatino Ghali. Sonorità internazionali e testo in italiano e francese: nel brano Rhove, Ghali e Shiva rappano su un uptempo energico che fa da base a un il ritornello che entra subito in testa.

"Compliquè" entra dunque ufficialmente nella scaletta di "Provinciale", l’Ep di debutto di Rhove – all’anagrafe Samuel Rovenda – pubblicato lo scorso 10 giugno via Milano Ovest/Virgin Records (Universal Music Italia) che contiene brani realizzati da Madfingerz, Arty, Illouis, Claro Beats, Wysko e Adam11 con cui il giovane rapper della provincia di Milano continua a mietere successi.

Il successo di "Shakerando"

La canzone che l’ha consacrato e che continua a spopolare è "Shakerando". Pubblicato nel dicembre 2021, il brano è rimasto per sette settimane consecutive alla prima posizione della classifica singoli italiana (FIMI) ed è già stato certificato Doppio Disco di Platino, è stato per settimane il brano più ascoltato su Spotify (attualmente nella top 3). Il singolo è divenuto un vero e proprio inno da stadio, intonato dai tifosi prima e dopo le partite di calcio. Nelle scorse settimane ha raggiunto anche la prima posizione anche su Apple Music, su Itunes ed è stato il brano più utilizzato su TikTok, il video musicale più visto su YouTube con oltre 40 milioni di views, il più ricercato su Shazam e tra i 10 brani più suonati dalle radio italiane.

Con oltre 345 milioni di stream totali (e in costante aumento) e più di 100 milioni di visualizzazioni dei suoi videoclip, che stanno facendo tendenza fra le nuove generazioni (e non solo), Rhove sembra destinato a essere il fenomeno musicale del 2022. «Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile», ha dichiarato.

Tracklist dell'Ep "Provinciale"