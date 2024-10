Riki torna sulle scene: il singolo “Quanto sei bella” anticipa il nuovo album

Due anni dopo l'uscita del suo ultimo singolo, "Ferrari white", Riki sta per tornare. Venerdì 18 ottobre esce "Quanto sei bella", nuovo singolo del cantante milanese. Il brano fa da anticipazione a "Casabase", il suo terzo album di inediti, in uscita nella primavera del 2025 per Columbia/Sony Music.

Riki, all'anagrafe Riccardo Marcuzzo, si presenta al pubblico in una veste nuova, più matura e autentica: il nuovo singolo, un lento con gli archi e un coro gospel, evoca sonorità meno contemporanee.

Il suo primo album, "Mania", è stato pubblicato nel 2017. Il secondo, "Popclub", risale al 2020. Nel 2018, inoltre, ha pubblicato l'album del vivo "Live & summer mania", che raccoglieva brani estratti dal suo tour oltre a quattro inediti registrati in studio.