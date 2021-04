Rkomi e Tommaso Paradiso insieme per “Ho spento il cielo”

L'artista milanese pubblica il primo singolo estratto dal nuovo album "Taxi Driver", in uscita il 30 aprile

A mezzanotte in punto, Rkomi e Tommaso Paradiso si danno appuntamento sui social: «Ci abbiamo messo il cuore in questa canzone scritta insieme a Dardust. Abbiamo incrociato questi due nostri mondi paradossalmente agli antipodi, ma che si sposano perfettamente» raccontano i due artisti in diretta su Instagram per presentare ai fan il nuovo inedito.

Mercoledì 14 aprile Rkomi pubblica "Ho spento il cielo", il primo singolo del suo nuovo album "Taxi Driver" in uscita a fine mese. «Sono emozionato perché sono due anni che non esce qualcosa di nuovo» commenta l'artista milanese, il suo ultimo lavoro "Dove gli occhi non arrivano" risale al marzo 2019.

Il brano, già presente su tutte le piattaforme ma in rotazione radiofonica da venerdì 16 aprile, vede la perfetta convivenza di due universi musicali: le liriche introspettive di Rkomi si sposano con le melodie pulite e la potenza espressiva del cantautore romano.

I due artisti parlano anche del videoclip di "Ho spento il cielo", che uscirà nei prossimi giorni: «È una canzone romantica ma con un video atipico, a me è piaciuto tanto: c'è un po' di Tarantino e Scorsese» conclude Paradiso.

La tracklist di "Taxi Driver"

Intro

Partire da te

Ho spento il cielo

Me o le mie canzoni?

Diecimilavoci

Luna piena

Nuovo range

Paradiso vs. inferno (Interlude)

Sopra le canzoni

10 ragazze

Mare che non sei

Solo con me

Cancelli di mezzanotte

Taxi Driver