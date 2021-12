Rkomi ed Elodie insieme con “La coda del diavolo”

Il duetto d'eccezione va ad arricchire l'ultimo album "Taxi Driver" pubblicato lo scorso aprile Giulia Ciavarelli







«Torniamo a divertirci»: Rkomi, allo scoccare della mezzanotte, annuncia così l'uscita di un nuovo brano, "La coda del diavolo", che da mercoledì 1 dicembre troviamo su tutte le piattaforme digitali. Con lui, per la prima volta, anche Elodie: «È un pezzo che abbiamo scritto un po' di tempo fa, non vedevamo l'ora di farlo uscire!» commenta l'artista.

Prodotto da Marz e Zef e scritto dallo stesso Rkomi e da Davide Petrella, "La coda del diavolo" è un brano dalle atmosfere ipnotiche e dal ritmo incalzante, perfetto per perdersi nella notte metropolitana dove i due protagonisti si inseguono, si sfuggono, si prendono e si lasciano per poi ritrovarsi di nuovo, in una danza senza fine.

L'inedito va ad arricchire il pluripremiato "Taxi Driver", l'album che ha incoronato Rkomi come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Pubblicato lo scorso 30 aprile, il progetto è ricco di collaborazioni, tra i tanti troviamo: Tommaso Paradiso, Ariete, Gazzelle, Gaia e Sfera Ebbasta.

Dopo il successo degli show estivi, l'artista tornerà a esibirsi dal vivo la prossima primavera con il "Taxi Driver Club Tour": «Con la speranza di aver lasciato almeno la metà di quello che avete trasmesso voi a noi, ascoltandoci da seduti sotto quei palchi in un momento dove i concerti sembravano solo impossibilità, torniamo per un nuovo viaggio in 8 città: Torino, Napoli, Bari, Firenze, Padova, Roma, Nonantola e Milano».

Le date del tour

16 aprile - Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

22 aprile - Napoli, Casa della Musica

23 aprile - Modugno, Demodé

29 aprile - Firenze, TuscanyHall

30 aprile - Padova, Gran Teatro Geox

6 maggio - Roma, Atlantico

7 maggio - Nonantola, Vox Club

14 maggio - Milano, Fabrique