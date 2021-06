Rocco Hunt e Ana Mena di nuovo insieme con “Un bacio all’improvviso”

Sensualità, allegria e spensieratezza sono gli ingredienti del loro nuovo singolo estivo

Squadra che vince non si cambia: Rocco Hunt e Ana Mena rinnovano la loro collaborazione e tornano con un nuovo singolo estivo. «Il vento dell’estate ti riporta qui da me» scrive lui in occasione dell'annuncio di "Un bacio all'improvviso" (Epic/Sony Music), il brano in uscita venerdì 4 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Quello tra l'artista campano e la stella nascente della musica latina è un sodalizio fortunato: la loro ultima hit "A un passo dalla luna" ha raggiunto cinque dischi di platino in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia.

«È preparata, ama davvero l’Italia e con me ha trovato un’intesa molto forte» ci aveva detto il poeta urbano in una precedente intervista a Sorrisi. La loro sintonia ha dato vita a una nuova hit che, grazie a un mix di sensualità, allegria e spensieratezza, ha tutte le carte in regola per diventare una perfetta colonna sonora estiva.

Oltre ad essere protagonista dell'estate con le sue hit, Rocco Hunt è anche la penna dietro ai numerosi successi dei Boomdabash: da “Karaoke” a “Don’t Worry”, “Mambo Salentino”, “Per Un Milione” e “Portami con te”. È anche l'autore della più recente “Señorita”, il nuovo singolo di Clementino e Nina Zilli.