Rocco Hunt: il nuovo singolo è “A’ vita senz’ e te (Me fà paura)”

«Mettete la sveglia» esorta i fan sui social, l'occasione è speciale: Rocco Hunt torna con nuova musica, dopo averci fatto ballare con "Caramello" insieme a Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Il "Re Mida" delle hit ha centrato l'ennesimo colpo musicale estivo, registrando record radiofonici e conquistando tutto il pubblico, anche quello spagnolo.

Ora è il momento di un ritorno alle origini con l'uscita di un brano napoletano, "A' vita senz' e te (Me fà paura)", in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 novembre: racconta di un amore profondo e radicato che, seppur momentaneamente interrotto, non finisce mai. L'innamoramento rimane sempre forte e vivo, quando due anime sono intrecciate nulla le può dividere.

Per una canzone dal carattere intimo e personale, Rocco Hunt torna a cantare in napoletano continuando il percorso iniziato con "Stu core t’apparten". Il nuovo singolo è prodotto da Valerio Nazo.