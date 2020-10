“Rosé” è il nuovo singolo di Tatum Rush e Laila Al Habash

28 Ottobre 2020 | 10:17 di Cecilia Esposito

Prendete un artista italo-svizzero-americano laureato in performance art, col pallino della produzione musicale e della videoarte, che riesce a rendere retrò e sensuale come un B-movie Anni 70 qualunque brano tocchi. Poi affiancategli una giovane artista romana-palestinese cresciuta a pane e Raffaellà Carrà, che ha fatto dei pantaloni a zampa il suo unico credo, sfoggiati con fierezza tra il Pigneto e San Lorenzo, dove inizia a far conoscere il suo nome. Shakerate tutto e avrete "Rosé", il nuovo singolo scritto a quattro mani da Tatum Rush e Laila Al Habash per Undamento.

Ascoltando questo brano viene spontaneo chiedersi perché i due non si fossero incontrati prima. Le sonorità R&B di Tatum Rush e il suo pop-futurista vanno felicemente a braccetto con la scrittura raffinata di Laila Al Habash, con la sua voce sensuale e pop al punto giusto. Il brano è un mix perfetto di sonorità soffici e "glitterate" su cui i due artisti scivolano e si intrecciano, dando vita a un sound retrò accattivante che vi entrerà in testa.

Se "Rosé" ha fatto breccia nel vostro cuore, vi consigliamo di rispolverare la discografia di Tatum Rush e Laila Al Habash: il primo ha pubblicato lo scorso febbraio il suo primo EP in italiano "Drinks Alchemici", mentre la seconda ha tre singoli nel suo curriculum, "Quella Volta", "Zattera" e "Bluetooth", tutti nella colonna sonora della serie Netflix "Summertime".