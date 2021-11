Rose Villain e Rosa Chemical insieme per il nuovo singolo “Gangsta Love”

«Ci siamo divertiti come pazzi e la nostra follia rosa si sente nella musica» Rose Villain e Rosa Chemical Cecilia Esposito







Un'inedita collaborazione che ci fa entrare in un trip esplosivo: Rose Villain e Rosa Chemical insieme per il singolo "Gangsta love", disponibile da venerdì 12 novembre.



Accomunati non solo dal rosa, i due artisti irriverenti hanno unito per la prima volta le loro voci per realizzare un una "bomba da classifica" dalle sonorità pop spinte, mescolando trap, pistole e romanticismo. «Con Rosa è stato love a prima vista» ha commentato Rose Villain, aggiungendo: «Chemical viene dai My Chemical Romance che è il primo gruppo che ho visto live da ragazzina di cui entrambi siamo super fan. Quindi insomma, le stelle ci stavano dicendo qualcosa. Siamo entrati in studio con Sixpm e "Gangsta Love" è nata in pochissimo tempo, ci siamo divertiti come pazzi e secondo me, la nostra sintonia e soprattutto la nostra follia rosa si sentono chiaramente nella musica».

"Gangsta love" arriva dopo "Eva + Eva" con Annalisa e il successo di "Elvis", brano che vede Rose Villain collaborare con Guè Pequeno e impreziosito dalla voce originale del re del rock’n’roll Elvis Presley in "Heartbreak Hotel". Ma il suo debutto risale al 2016 col singolo “Get the fuck out of my pool” prodotto da SIXPM e pubblicato da Machete. Il 2020 vede l’esordio musicale di Rose Villain in italiano per un nuovo progetto targato Machete e firmato da Sony Music Italy.