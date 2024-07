“Roulette” di Sarah: dopo “Sexy magica”, la storia (in musica) continua

Dal 26 luglio la vincitrice di "Amici" torna con un brano pop dance elegantissimo Alessandro Alicandri







Sarah Toscano è senza dubbio una delle vincitrici di "Amici" che, insieme a Giulia Stabile, ha più abbracciato la "Generazione Z" nei gusti e nel modo di comunicare. Nel caso di Sarah, com'è ovvio, anche nella musica. Non è solo una questione generazionale o di età, ma di empatia con il proprio pubblico di riferimento che a qualche mese dalla sua meritata vittoria, sta cementando un rapporto forte con i fan, gettando basi solide con ottime potenzialità future. Dopo i grandi risultati ottenuti in streaming e sui social con il suo singolo "Sexy magica", oggi torna con un nuovo brano che si chiama "Roulette".

Il brano sembra un po' il seguito di "Sexy magica" sia nelle atmosfere sonore che nella storia che racconta, con qualche chiaro richiamo. Non è un caso che il team sia lo stesso: il brano è stato scritto da Giampiero Gentile e Raffaele Esposito, mentre la produzione è in mano Giampiero Gentile e i Room9. Se in "Sexy magica" chi canta chiede di vivere finalmente una storia d'amore da equiparare alla magia di una lunga notte in una pista da ballo, qui si approfondisce questo amore "complicato": rimane lo sfondo di una relazione fatta di emozioni contrastanti, ma qui si racconta l'alternanza di desiderio e rifiuto, voglia di riprovarci e desiderio di mollare tutto... in un inseguimento adrenalinico e pericoloso.

La "Roulette", attrazione dei casinò nella quale si scommettono soldi sull'uscita di un numero casuale, Sarah simboleggia (in una metafora) le emozioni contrastanti tipiche di un gioco nel quale tutto può cambiare in un attimo, divisi tra la "voglia di continuare" e la consapevolezza che in certe cose nella vita, perdere è più facile che vincere. "Roulette" è un brano ballabile dal gusto elegante che sembra ispirarsi a un certo filone della pop dance che spopolava a inizio degli anni 2000 e che oggi sembra essere tornato di gran moda. Se è vero che le canzoni sono un come abito, questo è perfetto per lei.