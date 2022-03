Sangiovanni, il nuovo singolo “Cielo dammi la luna”

Dopo Amici e Sanremo, è pronto a ripartire da zero con questo brano che anticipa l'album in uscita l'8 aprile Sangiovanni Redazione Sorrisi







Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo con “Farfalle”, Sangiovanni ha deciso di ripartire da una pagina bianca. Pulizie di primavera sul suo profilo Instagram, pochi post, colori pastello e capelli rasati (con grande rammarico dei fan) per fare spazio a “Cielo dammi la luna”, il nuovo singolo che anticipa l'album “Cadere volare”, in uscita l'8 aprile.

Dopo il debutto ad Amici 20 e la partecipazione al Festival che lo hanno portato a essere molto esposto, Sangiovanni sembra ora voler lasciare che sia la propria musica a parlare. Nella sua breve, ma già densa, carriera ha accumulato diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu”, il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music. Classe 2003, ha conquistato anche Tik Tok: “Malibu” e “Lady” sono infatti nella top 5 assoluta dell'anno.

Allora via i boccoli e il rumore di fondo per lasciar parlare le canzoni «La mia musica a un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza».

Sangiovanni tornerà però a farsi vedere e sentire a partire da maggio, con un tour di undici date nei club già sold out e due eventi: a Roma il 19 ottobre al Palazzo dello Sport e a Milano il 23 ottobre al Forum di Assago.