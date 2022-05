Sangiovanni: il nuovo singolo è “Scossa”

Il brano fa parte della colonna sonora dell’ultima stagione di “Summertime” disponibile su Netflix Giulia Ciavarelli







In un mix tra successi ed evergreen del passato, nell'atto finale di "Summertime" si fanno spazio gli artisti musicali del momento per una colonna sonora ricca e variegata. Debutta anche Sangiovanni, l'ex talento di "Amici" che presenta il nuovo singolo "Scossa" e appare per la prima volta davanti alla macchina da presa nella serie disponibile dal 4 maggio su Netflix.

L'inedito, disponibile in digitale nell'ultimo album "Cadere volare", possiamo ascoltarlo da venerdì 6 maggio. In uno degli ultimi episodi della terza stagione di "Summertime", il giovane artista si esibisce insieme ad alcuni dei protagonisti in un concerto estivo, in un locale all'aperto sulla riviera romagnola.

Dopo il successo del suo debutto discografico, Sangiovanni è tornato sul palco per un tour nei club mentre, nella stagione estiva, girerà arene e piazze storiche di tutta la Penisola: il "Cadere volare tour", prodotto da Friends and Partners in collaborazione con Sugarmusic, è previsto per il mese di luglio e agosto per terminare con due palasport (Roma e Milano) a ottobre.

Le date del tour

7 luglio - Pordenone, Parco San Valentino

8 luglio - Mantova, Piazza Sordello

10 luglio - Ferrara Summer Vibez, Piazza Ariostea

14 luglio - Morrovalle, Arena San Francesco

16 luglio - Collisioni Festival, Piazza Medford

20 luglio - Bergamo, Piazzale degli Alpini

23 luglio - Bellinzona, Castle on air

28 luglio - Rosolina Mare, Piazzale Europa

29 luglio - Cervia, Piazza Garibaldi

4 agosto - Follonica, Summer Nights Festival

5 agosto - Castiglioncello, Castello Pasquini

7 agosto - Asiago, Piazza Carli

25 agosto - Ragusa, Piazza Libertà

27 agosto - Catania, Villa Bellini

28 agosto - Posto Campofelice di Roccella, Arena del mare

30 agosto - Roccella Jonica, Castello