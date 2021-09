Sangiovanni: “Raggi gamma” è il nuovo singolo

Da venerdì 24 settembre, il primo inedito che anticipa l'album

«Sono carico e penso al futuro, non vedo l’ora di girare l’Italia per suonare, incontrare i cantanti che ascolto da sempre. Ho scritto canzoni nuove e ne voglio scrivere altre, sono pieno di idee» ci aveva raccontato Sangiovanni in un'intervista all'inizio dell'estate. È passato qualche mese, numerosi dischi di platino e tante serate dal vivo insieme ai fan: dopo la hit "Malibu" (sei volte platino), l'artista è pronto finalmente a tornare e lo fa con "Raggi gamma", l'inedito pubblicato venerdì 24 settembre su tutte le piattaforme digitali.

Prodotta da DRD, Erin e JxN, il brano è il primo inedito che anticipa il nuovo progetto discografico, in uscita entro fine anno. “Le mezze stagioni ritorneranno” e “Non ci sono più gli uomini di una volta” sono alcune dei cliché che Sangiovanni usa per giocare con le parole nel suo racconto di un amore che “ferma le onde e i raggi gamma”. Una linea musicale che non si discosta dai precedenti lavori, ma vede rinnovarsi una piacevole leggerezza amplificata dalle sonorità di una produzione dreamy.

Con un video che lo vede immerso nella natura di un campo di grano, Sangiovanni torna alla musica e al suo amore infinito per la scrittura di storie semplici e mai banali, proponendo una nuova forma di pop che filtra a colori le passioni, le fragilità e i sogni non solo della sua generazione. Metafore, giochi di parole e messaggi inclusivi: ritroviamo la sua grande capacità di arrivare al grande pubblico attraverso le parole di un brano che risulta essere, al primo ascolto, immediato e piacevole.