Sangiovanni riparte da “Americana”

Sangiovanni Credit: © Federico Hurt







Dopo l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2024 e di un concerto evento il 5 ottobre al Mediolanum Forum di Milano, arriva in radio e in digitale a partire dal 15 dicembre “Americana”, il nuovo singolo di Sangiovanni.

Un nuovo brano che arriva dopo un lungo silenzio in cui l’artista si è preso del tempo per vivere e fare nuove esperienze. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in uscita l’anno prossimo che lo vedrà salire sul palco dell’Ariston con un brano intenso ed emotivo.

Con “Americana” - che si avvale della produzione di Sixpm, Zazu e Bios ed è stata scritta sa Sangiovanni a Los Angeles l’estate scorsa - iniziamo a entrare nella sua sfera più intima, quella di una “storia andata all’aria”.