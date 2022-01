“Scatola” è il nuovo singolo di Laura Pausini

Dal 18 gennaio si potrà prenotare il nuovo brano, colonna sonora del film "Laura Pausini - Piacere di conoscerti" Laura Pausini Alessandro Alicandri







È tornata! Laura Pausini ha appena presentato sui suoi social il nuovo brano "Scatola": sarà in pre-save sulle piattaforme digitali a partire dal 18 di gennaio. Attenzione: questa non è la data ufficiale di uscita del brano ma solo per "prenotarlo" su servizi come Amazon Music, Spotify, iTunes Music. La notizia è che sarà la canzone originale del film "Laura Pausini - Piacere di conoscerti” in arrivo su Prime Video in oltre 240 paesi.

Sembra ieri ma è dal 23 ottobre 2020 che l'artista non pubblica nuovi brani. L'ultimo in ordine di tempo è la commovente "Io sì (Seen)”, colonna sonora del film "La vita davanti a sé”. L'ultimo album di Laura Pausini è del 16 marzo 2018, “Fatti sentire”, triplo disco di platino.

Nelle storie pubblicate dall'artista si ascoltano alcune note di quella che potrebbe essere (a livello musicale) la canzone. Cresce la curiosità per quella che già dalla copertina sembra essere un nuovo interessante capitolo della sua lunga carriera.