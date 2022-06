“Sensibile all’estate” è il nuovo singolo di Jovanotti

Dopo il successo di "I Love You Baby", l'artista torna a pubblicare un inno estivo prima del debutto sulle spiagge Giulia Ciavarelli







Lorenzo Jovanotti e l'estate, un legame indissolubile che si rinnova musicalmente quasi ogni anno: lo aveva anticipato nei mesi scorsi che si sarebbero susseguiti una lunga serie di singoli, o meglio, un flusso costante di canzoni, in vista del ritorno sulle spiagge italiane, promessa mantenuta.

Anche "Sensibile all'estate" farà parte del "Disco del sole", l'album che raccoglierà tutte le novità pubblicate durante questa stagione musicale: dopo il successo di "I Love You Baby", martedì 21 giugno esce «una nuova canzone poppissima e fotonica» che ascolteremo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali dal primo giorno d'estate.

«È nata, come succede spesso alle mie canzoni, da un testo che ha preso forma direi addirittura nel corso degli anni. Prima di trovare la sua musica e il mood giusto ha passato una trentina di arrangiamenti e di idee di produzione. Ormai è una specie di tradizione, capita spesso che certe canzoni cerchino sé stesse per una vita, e quando poi raggiungono la meta ecco che arrivano anche ai cuori. Speriamo sia cosi anche stavolta, perché amo avere una mia canzone che gira d’estate e soprattutto perché amo questo pezzo» racconta Lorenzo.

E aggiunge parlando della genesi del brano: «Ne avevo completata una versione che mi soddisfaceva ma aveva un arrangiamento molto minimale e ricercato, non era ancora accogliente come meritava di essere. Passando da New York qualche settimana fa, ho cercato Sixpm e gli ho chiesto di lavorarci insieme per dare al pezzo un trattamento che lo rendesse più diretto e pop evidenziando groove, testo e linea melodica. Lui è molto bravo, ha un approccio produttivo che mi piace molto».

La nuova colonna sonora dell'estate arriva a dieci giorni dal debutto del "Jova Beach Party", prima occasione per un ritorno dal vivo davvero esplosivo: il cantautore partirà dal sold out di sabato 2 luglio a Lignano Sabbiadoro e procederà per tutti i mesi estivi in giro per l'Italia fino al gran finale all'aeroporto di Bresso.