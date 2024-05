“Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia: un cocktail fresco per l’estate 2024

Il brano è scritto con Davide Petrella e prodotto da Zef Alessandro Alicandri







È una danza sensuale quella tra Tony Effe e Gaia nel brano "Sesso e samba", uscita il 23 maggio, in pubblicazione anticipata rispetto agli standard dei singoli. Il brano scritto dai due artisti con Davide Petrella, Stefano Tognini (Zef, che cura anche la produzione), sembra riprendere, con nomi e suoni molto differenti, la formula che ha portato nel 2023 al successo clamoroso di "Taxi sulla luna", che aveva la voce di Emma.

"Sesso e samba" è stata inserita in apertura di "Icon", l'ultimo album di Tony Effe uscito lo scorso 15 marzo e disco di platino, già capace di scalare le classifiche di streaming con moltissimi brani, due dei quali sono ancora in top 10: "Miu Miu" e "Dopo le 4" con Bresh e Tedua. Con le sonorità samba e un testo che mescola canto e parlato che sembra ricalcare i brani swing Anni 60, ha tutte le caratteristiche di un tormentone: il titolo viene ripetuto 34 volte nei quasi tre minuti del brano in modo ritmato e ipnotico. Ballabile e perfetto per i club in spiaggia, ambisce (e a ragione) a essere il cocktail più fresco della nostra prossima estate.