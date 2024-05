“Sexy shop” di Fedez e Emis Killa: un’onda anomala, un ritorno alle origini

Dal 31 maggio, dopo tantissimi anni i due tornano a lavorare insieme Alessandro Alicandri







La vita a volte fa dei giri immensi. Fedez e Emis Killa nascono e crescono nello stesso contesto, sono amici da una vita, con gli alti e i bassi dei legami che partono da lontano e rimangono inossidabili. Hanno condiviso il percorso d'esordio, i primi passi nelle gare di freestyle, la compagnia del muretto.

Oggi presentano "Sexy shop", un brano esplosivo, forse ancora più sorprendente della sognante e ironica "Kim & Kanye" (contenuta in "Paranoia airlines" del 2019). Federico e Emiliano oggi sono un po' più seri, un po' più arrabbiati, in un singolo pensato senza alcun dubbio per i club. Forse più simile ai loro duetti non ufficiali, di cui non esiste traccia in streaming ma su YouTube (siamo più o meno nel 2009), nei quali si sentiva tutta la loro voglia di divertirsi e divertire, con un po' di incoscienza.

Fedez ha spiegato durante l'evento di presentazione del singolo che non c'è nessun riferimento alla recente separazione dalla moglie, ma sappiamo bene com'è fatto il pubblico: leggerà in ogni riga e in ogni nota un riferimento più o meno velato. Il brano parla però di tutt'altro, ovvero di come l'amore non si può trovare nella superficialità e di come spesso ci caschiamo lo stesso con tutte le scarpe. Se Emis Killa nelle sue barre riporta alla luce la sua vena ironica, Fedez fa da controcanto con rime di sfogo tipiche di una persona disillusa.

La canzone, scritta da Fedez e Emis Killa con Alessandro La Cava, Federica Abbate e Danti, vede alla produzione Cripo e Anyma, quest'ultimo membro dei Tales of us: un vero maestro della cosiddetta "melodic house", un genere molto in voga capace di creare atmosfere più cupe per il tempio del divertimento, ma che esaltano gli aspetti più emotivi di ciò che si racconta in modo ipnotico. Il ritorno di Fedez non è un brano estivo, ma un'onda anomala che sembra creare un punto di rottura con il passato e un nuovo inizio, aspetto che lui stesso sui social sta sottolineando, aprendosi ai ricordi di una vita che, a vederla da così lontano, sembra di un altro e invece è la sua.