Sfera Ebbasta: il nuovo singolo “Bottiglie Privè”

28 Ottobre 2020 | 15:28 di Redazione Sorrisi

Appena dopo l’arrivo in streaming (in esclusiva su Amazon Prime Video) di “Famoso”, il film che prepara la strada all’omonimo album, Sfera Ebbasta lancia il primo singolo di questo nuovo percorso: “Bottiglie privè”. Mentre attendiamo il 20 novembre, data di uscita del suo quarto album, possiamo goderci quest’anticipazione prodotta da Charlie Charles.

Un brano maturo, che inizia con un giro di pianoforte ed è caratterizzato da una produzione essenziale, per raccontare come sono cambiate le cose per lui negli ultimi anni. “Tutto cambia e nulla resta uguale” esordisce il rapper di Cinisello che riflette sul valore reale delle cose, a prescindere dal loro prezzo. Un pezzo nato di getto che guarda ai cambiamenti avvenuti nella propria vita con malinconia. Tra bottiglie e privè, cos'e rimasto dei sogni del ragazzo partito da "Ciny" per raggiungere il mondo intero?