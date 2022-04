Sfera Ebbasta: il video del nuovo sigolo “Mamma mia”

Nel video diretto da Latemilk anche la compagna Angelina Lacour Sfera Ebbasta Redazione Sorrisi







Prosegue il percorso di avvicinamento al nuovo EP di Sfera Ebbasta in collaborazione con Rvssian, "Italiano". Questa settimana tocca a "Mamma mia", un nuovo brano disponibile da venerdì 29 aprile.

Una canzone che racconta di un amore che diventa tanto grande da sovrastare tutto il resto. Non a caso, il video che accompagna il singolo, diretto da Latemilk, vede protagonista al fianco di Sfera la compagna Angelina Lacour. I due fuggono dal mondo come Bonnie and Clyde sulle note di un brano dalle sonorità latine che racconta dello stupore che ci provoca la bellezza della persona che amiamo.

Dopo "Italiano Anthem" iniziano a delinearsi i pezzi dell'EP in arrivo. Composto da cinque tracce, raccoglie i featuring di Fivio Foreign, Myke Towers e BIA.