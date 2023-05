Shade e Federica Carta, “Per sempre mai”: «La nostra estate piena di emozioni»

Dal 26 maggio il terzo duetto degli artisti che assieme hanno già ottenuto 4 dischi di platino Foto di RUSSEAUX Alessandro Alicandri







Hanno creato trend musicali quando ancora non si parlava troppo di TikTok e oggi tornano con un brano che vi farà ballare e perché no, anche commuovere. Dal 26 maggio torna in streaming e nelle radio un duo fortemente atteso, quello formato da Shade e Federica Carta con il brano “Per sempre mai“. Non è la prima volta, ma bensì la terza che i due artisti si incontrano per un brano a due voci, mietendo sempre successi in ogni occasione. Dopo "Irraggiungibile" nel 2017 e "Senza farlo apposta" nel 2019 (partecipando al Festival di Sanremo!) tornano per la prima volta nella stagione calda dell'anno con un brano che però non ha niente a che vedere con l'estate nei temi e nei suoni. Eppure è fortissima.

Racconta dietro suoni da club, le sofferenze di un amore come tanti senza futuro che poi chissà perché, sembrano sempre quelli più veri. La canzone, scritta da Shade con Federica Abbate, Giacomo Roggia, Jacopo Ettorre e Raige (e prodotta da Jaro con Enrico Brun) ha tutto il sapore del techno-pop di inizio anni 2000 con la commistione perfetta dei testi geniali di Shade e la voce eccezionale e struggente di Federica. Il risultato è un brano scatenato con una potenza emotiva inaspettata.

Il medley dei loro duetti, per Sorrisi