Shade racconta “Pendolari” «Avevo bisogno di un brano così dopo anni di hit estive e freestyle»

«L'ho proposto per Sanremo, ma non è andata!»: il brano esce venerdì 13 gennaio su tutte le piattaforme digitali Giulia Ciavarelli







Dopo una lunga lista di hit estive, tra cui la più recente “Tori seduti” con J-Ax, il re del freestyle Shade inaugura il nuovo anno con un brano più riflessivo e ricco di emotività dal titolo “Pendolari”, destinato inizialmente al palco dell'Ariston. Il nuovo vestito musicale è qualcosa di inedito per l’artista, che accompagna la sua voce a una strumentale più spoglia e minimal affidata al suo produttore di fiducia Jaro.

Abbiamo raggiunto Shade per farci raccontare qualcosa in più sul singolo e sul nuovo progetto discografico a cui sta lavorando e lo raggiungiamo telefonicamente proprio durante le giornate di scrittura insieme al suo team.

Ti abbiamo disturbato proprio durante il tuo “ritiro musicale”, dove ti trovi?

«Sono in una villetta vicino Torino per lavorare alle nuove canzoni e ne approfitto anche per stare fermo perché mi sono operato lunedì e sono in fase di guarigione. Avevo il terrore di venire qui e non scrivere nulla, invece sta accadendo il contrario. Siamo un bel po’, ci mancano solo le groupie!».

Parliamo del nuovo singolo “Pendolari”, ti ritroviamo in una veste piuttosto riflessiva.

«L’ho scritto un anno fa, vede la luce ora perché volevo portarlo sul palco di Sanremo: era la canzone giusta sia per il tema sia perché si sarebbe sposata bene con l’orchestra. All’ultimo, però, non è andata. Racconta tanto di me, avevo bisogno di un brano così dopo gli ultimi anni di hit estive e freestyle. È più maturo a livello testuale e mi mancava esprimere il mio lato intimistico».

Credi che possa essere apprezzata dal tuo pubblico?

«Chi mi segue da tanto sì, conosce diverse sfaccettature di me. Per il resto non so cosa aspettarmi, è un po’ un salto nel vuoto».

«L’anima del pendolare che sa sempre da chi ritornare»: sono emozioni provate sulla tua pelle?

«Si, l'ho fatto per un bel po’ di tempo: da Milano tornavo sempre a Torino perché c’era una persona ad aspettarmi e avevo bisogno di lei. Mi ha ispirato nella scrittura del brano, soprattutto pensando al viaggio di ritorno che spesso è molto stancante. Ho sempre pensato che la casa non è solo un luogo fisico, ma anche le braccia di qualcuno che si ama».

Ci sarà anche un videoclip?

«Si, è stato girato da Matteo Colombo, era la prima volta che lavoravo con lui ma lo conoscevo già per i suoi precedenti lavori. Lo abbiamo girato in una sola location ma, grazie ai vari montaggi, ogni volta c'erano set diversi. Minimal ma efficace».

Quali obiettivi hai per questo nuovo anno?

«Sicuramente voglio far uscire tanta musica, compreso il nuovo album. Sono felice di come sta venendo, è il migliore fino a oggi. Non vedo l’ora di farlo ascoltare a tutti i fan!».