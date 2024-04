“Shadows of the night”: Gigi D’Agostino torna con la nuova versione di “Another way”

Dal 4 aprile, le discoteche e le radio si infiammeranno con la nuova versione di un brano immortale. In attesa del 21 giugno Alessandro Alicandri







È una colonna portante della musica dance italiana e internazionale. Gigi D'Agostino, dopo averlo visto in un atteso ritorno in tv a Sanremo 2024, è tornato con "Shadows of the night (GIGI DAG mix)", brano che nasce come nuova versione di "Another way" del 1999, un anno magico per la musica dance italiana che rivive oggi in questo brano rivisto, impreziosito e... accorciato. L'originale pubblicata 25 anni fa dura oltre sei minuti, questa invece circa tre, condensando però la stessa energia e lo spirito di un brano immortale.

«Il progetto è nato dalla voglia di forti tensioni emotive, dalla curiosità e voglia di andare oltre con le armonie e sentire cosa c’è più in là» ha detto il deejay «Abbiamo mantenuto la sezione strumentale originale creando e ricamando, tutt’intorno, una parte inedita, dando vita a un nuovo punto di vista oltre che un ulteriore punto d’ascolto e di ballo».

Il brano, realizzato con il duo italiano Boosterkids, è un ponte tra passato e futuro che trasmette, come solo il creatore di un brano saprebbe fare, la stessa energia e lo stesso amore di oltre due decenni fa. La balleremo il 21 giugno, giorno del maxi evento a Fiera Milano Live nel quale "Il Capitano" Gigi Dag tornerà a esibirsi di fronte al grande pubblico. Dietro "Shadows of the night" c'è un team formato da grandi nomi: oltre a Gigi D'Agostino e il duo Boosterkids (Daniele Spada e Francesco Chinelli), troviamo Carlo Montagnèr, Diego Maria Leoni e Paolo Sandrini.