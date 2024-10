“Si mette male” di Alessandra Amoroso: bellezza, incanto ed energia

Dall'1 novembre il nuovo singolo dell'artista dopo il grande successo di "Mezzo rotto" con BigMama Alessandro Alicandri







Sì, la canzone che avete ascoltato in anteprima ad "Amici" è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso. Si chiama "Si mette male" ed è in uscita l'1 novembre. Il brano, presto disponibile in streaming e in radio, arriva dopo l'enorme successo di "Mezzo rotto", successo certificato doppio disco di platino che ha incantato non solo l'Italia conquistando (non di recente, ma mai come ora) anche la Polonia.

"Si mette male" è un brano dalla superficie funk ma dall'anima gispy, spagnoleggiante: ha tutte le caratteristiche di un brano pensato per far ballare nei club, nelle sale da ballo, ovunque e chiunque. La canzone, ricca di allusioni e di detti non detti, è un vellutata, ricca di sensualità e si presenta in una chiave ancora una volta sorprendente: il brano arriva tenue e delicatissimo, per poi incollarsi addosso con il suo ritornello.

"Si mette male", sorprendentemente ma non troppo, è scritto e prodotto anche da Tananai (con Simonetta, Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, che tantissimo lavorano con l'artista). Recupera forse non volutamente quei sapori che più o meno dieci anni fa respiravamo in "Bellezza, incanto e nostalgia" amatissimi da Alessandra, portando però una freschezza e modernità propria della sua matura identità.