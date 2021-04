“Sì può darsi”: il nuovo singolo di Frah Quintale

Per annunciare il suo prossimo album e un nuovo singolo, l'artista ha colorato di arancio la città di Milano

Lo avevamo lasciato con un album, "Banzai (lato blu)", uscito lo scorso giugno, e adesso lo ritroviamo in giro per Milano a spargere per la città cento gerbere color arancio. No, Frah Quintale non ha cambiato lavoro, ma ha solo annunciato l'uscita del suo prossimo album nel modo più personale possibile.



Si chiamerà "Banzai (lato arancio)", uscirà il prossimo 4 giugno per Undamento e, come si può intuire, è la seconda parte del precedente lavoro in studio. E visto che riempire Milano di vasetti di fiori da scovare e portare a casa non gli è bastato, per festeggiare l'annuncio Frah Quintale ha anche rilasciato un nuovo singolo. Si chiama "Sì può darsi", è prodotto dal braccio destro Ceri ed è il primo brano estratto dal nuovo disco. «Una gita mentale in un’estate italiana, è l'autostrada del sole che diventa la route66, è il primo giorno di vacanze dopo un anno da dimenticare» così Frah Quintale descrive il suo nuovo singolo, disponibie dal 23 aprile.