“Soli”: il nuovo singolo di Mecna feat. Ghemon e Ginevra

12 Febbraio 2021 | 11:28 di Cecilia Esposito

Dopo il successo di "Mentre nessuno guarda", il suo ultimo lavoro discografico, Mecna torna con il suo rap d'autore per il singolo "Soli". Per l'occasione ha voluto coinvolgere altri due artisti tra i nomi più interessanti della musica italiana attuale. Stiamo parlando di Ghemon, tra le più apprezzate voci della nostra scena soul e hip-hop che a breve salirà sul palco di Sanremo 2021, e Ginevra, uno dei talenti più promettenti e intriganti della nuova generazione di artisti italiani.

Col brano "Soli" i tre autori hanno voluto esplorare il tema della solitudine, messa sotto la lente dei loro diversi sguardi, lasciandosi andare su sonorità elettroniche e soul. Mecna, Ghemon e Ginevra rivelano, ciascuno attraverso il proprio linguaggio, il rapporto che hanno con lo "stare soli": le paure, l’inquietudine, ma anche le risorse legate a questo stato, la consapevolezza del lavoro che ci porta a costruire e coltivare il rapporto con noi stessi, da soli, per potersi aprire al mondo.

«Sono sempre contento quando riesco a fondere mondi diversi in una canzone» ha detto Mecna «con Ghemon non è la prima volta, ma è comunque una novità perchè negli anni abbiamo entrambi sperimentato nuove sonorità. Ginevra mi rimanda a tanta musica che ascolto giornalmente, è una delle poche in Italia che riesce a tradurla in maniera credibile». Mentre Ginevra ha commentato questa esperienza con i due colleghi con entusiasmo: «Mecna e Ghemon mi hanno accolta e fatta sentire a casa dando spazio alla mia voce e alle mie idee. Il confronto con loro, e le loro esperienze, mi ha fatto crescere nelle poche ore trascorse in studio. Porterò "Soli" con me lungo il percorso e sarò sempre grata a questi due grandi artisti per la fiducia che mi hanno dato».