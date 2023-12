“Solite chiacchiere” di Francesca Michielin: rinascere per non annegare

Dal 15 dicembre, il nuovo brano. È una nuova storia d'amore che dalla sua fine, porta a un nuovo inizio Alessandro Alicandri







Il 15 dicembre, a una settimana dalla fine dei suoi impegni di conduttrice a X Factor, Francesca Michielin presenta "Solite chiacchiere", nuovo singolo scritto con Matteo Montalesi (in arte Esseho, lo abbiamo sentito a Sanremo giovani del 2021) e prodotto sempre da Matteo con Marta Venturini (ha lavorato con tantissimi nomi della musica pop come Emma e Calcutta).

La canzone è una storia divisa in tre atti: il primo nasce dal dolore di una storia capace di farti annegare, la seconda del risentimento e dagli echi delle cicatrici che ci si porta addosso, la terza quella del ritorno alla vita, alla capacità di poter di nuovo respirare. Qui non viene descritta l'altra persona, ma il potere di chi soffre nel rialzarsi in piedi, trovando un nuovo modo per continuare a vivere.

"Solite chiacchiere" è un brano dal suono e dall'approccio vellutato: con uso di parole e metafore liquide attraversa in modo delicato emozioni struggenti. Le solite chiacchiere descritte rifiutano il rumore di fondo di quello che poi alla fine è molto più delle apparenze. La fine dell'amore è un processo di rinascita che sempre, in qualsiasi modo accada, è così sconvolgente da rendere incredibile ogni nuovo sorriso.