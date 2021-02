“Solo noi”: il nuovo singolo di Achille Lauro

19 Febbraio 2021 | 14:08 di Cecilia Esposito

Achille Lauro, uno degli artisti più controversi e amati della musica italiana, è tornato con un nuovo singolo. Si chiama "Solo noi" ed è una dedica dal sapore amaro, ma piena d'amore, alla sua generazione. Un omaggio sentito, una sorta di incoraggiamento in un momento difficile, come lui stesso ha commentato: «Dedicata alla mia generazione. Generazione sola, senza età, folle, sconsiderata, immorale, senza libertà ma al tempo stesso libera. Cresciamo soli, scegliamo la nostra vita e ne decidiamo la fine. E a noi sta bene così».

È il primo singolo che anticipa il nuovo album dell'artista romano, atteso per la prossima primavera e che vuole essere non solo un lavoro in studio, ma una vera e propria rinascita di Achille Lauro – «Il singolo che anticipa il nuovo me stesso. Ho messo da parte chi ero. Sto rinascendo per l'ultima volta perché voglio lasciare una traccia eterna».