“Solow”: il nuovo singolo di Wrongonyou

Dopo il Festival di Sanremo, l'artista torna con un nuovo singolo sull'importanza di stare bene da soli

Dietro Wrongonyou c'è Marco Zitelli, cantautore romano classe 1990 che, per una serie di sfortunati (o fortunati?) eventi, ha fatto della musica una passione a tempo pieno. Partito da autodidatta, si fa conoscere grazie a una lunga carriera tra club e festival italiani e internazionali, come il Primavera Sound in Spagna e il South by Southwest festival ad Austin, fino ad arrivare alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 tra le nuove proposte – dove si è aggiudicato il Premio della Critica "Mia Martini".



E arriviamo ad oggi. Dopo l'album "Sono io", pubblicato lo scorso marzo e che include il singolo sanremese "Lezioni di volo", Wrongonyou svela il suo nuovo singolo "Solow", disponibile su tutte le piattaforme streaming e in radio dal 30 aprile.

Un brano pop dalla melodia spensierata, che cela una tematica purtroppo attuale e per niente leggera: la solitudine, che spaventa e comporta conseguenze anche drammatiche, ma, soprattutto, che ci porta a fare i conti con noi stessi.

«Questo brano tratta di quanto sia importante stare bene prima con se stessi e poi con gli altri» ha spiegato il cantautore: «A volte, pur di non stare soli, ci affidiamo alle persone sbagliate. Ma la verità è che ognuno di noi ha il suo valore e di questo dobbiamo rendercene conto senza cercare qualcuno che ce lo venga a dire. Certo, a volte per capire tutto questo abbiamo bisogno dell’aiuto di qualcuno - un vero amico, un parente o uno psicologo - ma, secondo me, il primo passo dobbiamo farlo noi e quindi dirsi da soli che “Imparerò a star bene da solo”».

Problematica, la solitudine che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, è sempre più diffusa e che stanno vivendo molti luoghi di ritrovo, di scambio sociale e culturale. Per questo motivo l'artista ha scelto di girare una live session di “Solow” al Circolo Magnolia, sede ormai da anni del MI AMI, festival musicale amatissimo che più volte lo ha visto protagonista. Come anche il videoclip di "Lezioni di volo" girato in un museo o la conferenza stampa all'interno della Santeria Social Club di Milano: piccoli gesti di Wrongonyou per riaccendere i riflettori sui luoghi di aggregazione culturale e sociale da troppo tempo in silenzio.