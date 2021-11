Sophie and The Giants, Dardust e Benny Benassi per il singolo “Golden Nights”

Una collaborazione destinata a scalare le classifiche: «Volevo che questa canzone aiutasse le persone a dimenticare il mondo che le circonda» Giulia Ciavarelli







Quello tra Sophie and The Giants e l'Italia è ormai un sodalizio ben solido: la voce di Sophie Scott, frontwoman della band britannica, è quella che ascoltiamo in “Hypnotized” di Purple Disco Machine, tra le hit più programmate dalle nostre radio nel 2020, ma è anche l'artista che ha affiancato Michele Bravi nell'ultimo singolo estivo "Falene".

Con sonorità electro-pop e una travolgente energia, "Golden Nights" è disponibile da venerdì 12 novembre. Le radio italiane hanno avuto l'esclusiva: per la prima volta, infatti, il brano è stato svelato 3 settimane prima della pubblicazione ufficiale ed è già tra le 20 canzoni più programmate in Italia.

A Sophie si aggiungono altri nomi importanti riconosciuti a livello internazionale: il dj e producer vincitore ai Grammy Benny Benassi e il compositore Dardust donano risalto all’inconfondibile voce di Sophie in una traccia dove sonorità dance incontrano melodie più pop. Il sound design di "Golden Nights" è arricchito dall’interessante tocco di Astrality, rising star della scena elettronica italiana: il risultato è una collaborazione che ha tutte le caratteristiche per conquistare la vetta delle classifiche.

La produzione tutta "Made in Italy" è un invito intrigante a inseguire la vita, a lasciarsi travolgere intensamente dal momento, specie quando si è in compagnia di qualcuno di speciale. «Volevo che questa canzone aiutasse le persone a dimenticare il mondo che le circonda» spiega Sophie «Riguarda quei momenti in cui l'unica cosa che conta sei tu e l’altra persona».

“Golden Nights” nasce infatti dall’idea di “Without you”, ballata intimista contenuta nel precedente album “S.A.D. Storm and Drugs” di Dardust: «Step by step è diventato un brano electro pop, con il riff di piano che apre ad una dimensione magica, impreziosita dalla voce unica e dal songwriting di Sophie and The Giants» commenta.

Sophie and The Giants partiranno per un tour europeo nel 2022, che farà tappa anche a Milano il prossimo 9 Aprile 2022.