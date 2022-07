“S!r!” è il nuovo singolo di thasup con Lazza e Sfera Ebbasta

Dopo la hit estiva con Salmo e Takagi & Ketra, il giovane artista torna con l'inedito prodotto da Charlie Charles Giulia Ciavarelli







«Sono tornato. Quest’estate voglio farvi ballare per recuperare tutto il tempo passato a stare fermi» scriveva qualche mese fa Davide Mattei, in arte thasup. Mentre vediamo la sorella Sara Mattei impegnata al fianco di Fedez e Tananai, il giovane artista non è solo in radio con una canzone estiva insieme a Salmo e i producer Takagi & Ketra, ma sorprende i fan con l'annuncio di un nuovo singolo.

Con "s!r!", disponibile da venerdì 15 giugno, è evidente la voglia di sperimentare e tornare a far musica in modo innovativo: nel brano prodotto da Charlie Charles, duettano con lui anche Lazza, tra i maggiori fenomeni degli ultimi anni, e Sfera Ebbasta, icona della trap italiana.

Thasup svela, in un post sui social, di essere a lavoro sul suo secondo album: «Capirete il perché sono sparito per così tanto quando sentirete il suono del mio nuovo disco. Non voglio il primo posto nelle classifiche o far cantare gli influencer su Tik Tok, vorrei aiutare le persone con la mia musica. Mi spiace averci messo tanto tempo, ma era davvero necessario; spero tanto di aiutare inconsciamente chi ormai ci ha rinunciato e non vorrebbe nemmeno più essere aiutato».