“Storie brevi” di Annalisa e Tananai: un’estate d’amore lontana dal caos

Da mercoledì 5 giugno, un brano sorprendente sotto ogni punto di vista Alessandro Alicandri







Dalla collaborazione tra Annalisa e Tananai ci si poteva forse aspettare un tradizionale brano estivo danzereccio, ha portato invece "Storie brevi", singolo elegantissimo che racconta "l'altro lato" di un amore vissuto d'estate.

Il brano, scritto da Annalisa e Tananai con Davide Simonetta (che con Tananai ne cura anche la produzione) e Paolo Antonacci, parla di cosa succede quando, nel bel mezzo d'agosto, l'amore tra due persone non si può concedere il lusso della superficialità. Il brano - con diversi inserti in lingua inglese (come "You got me feeling strano", ovvero "Mi fai sentire strano") - racconta un sentimento vissuto in città, con le persiane abbassate per non morire di caldo, la tv accesa per farsi compagnia e la rilassatezza di chi non ha bisogno d'altro.

Mentre il resto del mondo è al mare a godersi "storie brevi" senza capo né coda, i due protagonisti vivono l'uno per l'altra. I due amanti si prendono il rischio di non essere convenzionali, rischiando di innamorarsi e stare male, molto più umani degli altri con il "cuore di plastica". Interessante, in questo arrangiamento minimale, è la nudità delle due voci che esalta l'intreccio del loro canto.

Annalisa è già protagonista dell'estate con il brano di Don Joe, Gué e Ernia in "Istinto animale" e con il "non singolo", già un tormentone in streaming, "Beatrice" con Tedua. In più, festeggia il terzo disco di platino con "Sinceramente" che ancora naviga alta nella top 50 di Spotify Italia. Dall'altra, Tananai ha presentato lo scorso marzo "Veleno", un brano che si sta insinuando, dopo qualche tempo, nelle orecchie e nel cuore del pubblico. Da questo brano si evince che le cose migliori nella vita accadono a chi sa aspettare, a chi vola ma lo fa "piano piano". Di questo, i due artisti sono campioni olimpici.