“Stupidi ragazzi” di Achille Lauro: un amore pericolosissimo

Dal 3 novembre, il nuovo brano dell'artista dopo il successo di "Fragole" Alessandro Alicandri







In un testo ricco di citazioni e dal racconto che sembra quasi cinematografico, Achille Lauro presenta "Stupidi ragazzi", un brano dall'incedere tecno che parla di un amore maledetto, intriso quasi più dal dolore che dal sorriso, in una dinamica che però risulta tanto pericolosa quanto vitale.

All'interno del brano cita nell'ordine il regista Michel Gondry, Billie Jean, Giuda e Hiroshima, in un susseguirsi di immagini poetiche e notturne. "Il nostro non era amore, era piuttosto una strage". Sentimento e attrazione si mescolano in qualcosa di tanto "pericoloso" e per certi versi pessimista, ma inevitabile perché sta nella natura umana essere, di fatto, degli "Stupidi ragazzi".