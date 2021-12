“Supereroi” è il nuovo singolo di Ultimo

Estratto dall'album "Solo", il brano è la colonna sonora dell'omonimo film di Paolo Genovese in uscita a Natale Giulia Ciavarelli







"Supereroi" di Ultimo diventa una colonna sonora: l'ottavo brano della tracklist del recente album "Solo" accompagnerà le scene del nuovo film di Paolo Genovese, distribuito da Medusa Film, che uscirà nei cinema il 23 dicembre. Il singolo è disponibile da venerdì 10 dicembre in rotazione radiofonica.

«Un inno alle imprese di ogni giorno. Sono contento che faccia anche da colonna sonora al nuovo film di Paolo» commenta l'artista, che ha scritto e composto il suo ultimo progetto discografico già certificato disco di platino e fresco di debutto alla prima posizione della classifica degli album.

Al brano si accompagna un videoclip diretto dallo stesso Genovese e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production in collaborazione con Medusa Film: le scene del video intrecciano momenti che hanno come protagonista lo stesso Ultimo, immerso nel silenzio di un’uggiosa città, a scene tratte dal film "Supereroi" che riflettono le note malinconiche della canzone. Nel videoclip, girato nel 2019, ci sono anche Jasmine Trinca e Alessandro Borghi.