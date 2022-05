“Supermodel” è il nuovo singolo dei Måneskin

Su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 maggio, l'inedito verrà presentato dal vivo alla finale dell’Eurovision Song Contest Maneskin Giulia Ciavarelli







Gli occhi di mezzo mondo sono puntati su di loro e sulla nuova strada musicale che si apprestano a percorrere dopo lo straordinario successo dei mesi precedenti: Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan tornano a pubblicare musica nuova a distanza di qualche mese dall'uscita di "Mamma mia" e, prima ancora, "I Wanna Be Your Slave" con Iggy Pop. Anticipato da numerosi scatti glamour sui social, da venerdì 13 maggio i Måneskin tornano con il nuovo singolo "Supermodel": un misto sonoro tra Red Hot Chili Peppers e Nirvana, un sound tipicamente californiano e ancora più moderno.

Dietro la canzone, un team internazionale: la band ha iniziato a lavorare con Max Martin, uno dei produttori di maggior successo degli ultimi 25 anni che ha affiancato star del calibro di Britney Spears, Katy Perry e The Weekend. Con loro anche gli autori Rami Yacoub, Sylvester Willy Sivertsen e Justin Tranter.

I Måneskin hanno sviluppato il concept del brano ispirati da una serie di personaggi che hanno incontrato vivendo a Los Angeles: «A volte ci ha sorpreso e allo stesso tempo intrigato, il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze» racconta la band riguardo la nascita del brano.

«Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio: una ragazza fantastica, brillante e molto social che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai».

Prima di partire per il lungo "Loud Kids Tour", tra Europa e America, i Måneskin presenteranno il nuovo singolo dal vivo durante la finale dell’Eurovision Song Contest a Torino il 14 maggio, a un anno esatto dalla vittoria trionfale che li ha portati alle prime posizioni delle classifiche di tutto il mondo.