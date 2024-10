“Tacchi (fra le dita)” di Sarah: l’amore è un sogno, non un bisogno

Il nuovo singolo della vincitrice di "Amici", prodotto da ITACA Alessandro Alicandri







Non serve un'indagine sociologica (anche se ce ne sono) per capire come le nuove generazioni vivano oggi i sentimenti, basta ascoltare le loro canzoni. Sarah Toscano racconta nel suo nuovo singolo "Tacchi (fra le dita)" la lotta tra il non volere l'amore e viverlo e basta, in un combattimento che mette al centro la tutela di se stessi e dei rapporti che si ritengono già importanti, senza drammi e senza stress. Non si tratta di cercare moglie o marito, o l'amore da fiaba, ma qui si parla di una "situationship": un incrocio di sentimenti veri e attrazione, senza però il peso delle pressioni.

Nel nuovo singolo che segue il successo di "Sexy magica" e il singolo estivo "Roulette", arriva un nuovo brano ricco di fascino.

La produzione è nelle mani di ITACA, il collettivo che questa estate ci ha fatto ballare sulle note di "Malavita" de i Coma_Cose, portando anche qui un gusto pop dal sapore internazionale e quel tocco glam che ormai costella tutti i brani di Sarah. Invitata ad "Amici" per presentare in anteprima il brano, ha detto: «Non abbiate paura di sbagliare e tirate fuori tutto quello che avete dentro. Io ci ho messo otto mesi a capirlo».

Si è fatta conoscere molto durante le battute finali del Serale, che ha poi vinto. Dopo quello "sblocco" che l'ha portata a sollevare la coppa, oggi è in un periodo di grandi test, di crescita, di scoperte anche musicali. Con i suoi 18 anni, sta evolvendo brano dopo brano. In "Tacchi (fra le dita)", un brano leggerissimo e pensato per ballare, c'è spazio per l'emozione: nella parte centrale c'è un passaggio in cui emerge infatti il sogno, la voglia di camminare con qualcuno al fianco (in braccio!), immaginando magari non una storia con tutti crismi, ma un momento di vita che sia mozzafiato.