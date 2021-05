Takagi & Ketra e Giusy Ferreri: “Shimmy Shimmy” è la nuova hit estiva

L'estate in arrivo, in radio il nuovo singolo dalle sonorità mediorientali

È arrivato il tanto atteso "fischio d'inizio" per l'estate 2021: come di consueto ci pensano i due produttori multiplatino, Takagi & Ketra, ad accendere la stagione estiva e a confezionare un brano che, con tutta probabilità, sarà la colonna sonora dei mesi più caldi dell'anno.

Non c’è due…senza tre: per "Shimmy Shimmy", in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 28 maggio, i due hitmaker scelgono nuovamente la voce di Giusy Ferreri per completare il giro del mondo sonoro iniziato con “Amore e Capoeira” (2018) e proseguito con “Jambo” (2019).

L'ingrediente speciale che accomuna tutti i loro successi non manca mai: buon ritmo, testo orecchiabile e melodia che ipnotizza al primo ascolto. In più, non mancano le sperimentazioni di diversi generi musicali: se nelle canzoni precedenti Takagi & Ketra puntando sul Baile do Favela e sull’Afro beat, questa volta l'attenzione si sposta sulle sonorità arabe e mediorientali da ascoltare (e ballare) sotto il cielo stellato della bella stagione in arrivo.

«Ci piace esplorare territori sonori nuovi e tradurli nel nostro stile urban pop, un viaggio fra culture diverse che ci stimolano sempre. Il nostro giro del mondo musicale quest’anno si arricchisce con molti suoni, da quelli della darabouka, strumento a percussione usato in Nord Africa, Medioriente e Asia, al caratteristico sitar indiano» raccontano i due produttori.

«Un mix esplosivo che riporta alla mente il fascino delle belly dancer: "Shimmy Shimmy" infatti è proprio il tipico movimento della danza del ventre, sensualissimo e vibrante di energia positiva, quella di cui abbiamo bisogno ora che d’improvviso tutto sembra poter ricominciare a vivere» concludono.