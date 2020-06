Takagi & Ketra, il nuovo singolo “Ciclone” con Elodie, Mariah e Gipsy Kings

19 Giugno 2020 | 9:23 di Giulia Ciavarelli

Li stavamo aspettando per inaugurare ufficialmente l'estate, ed ecco che venerdì 19 giugno Takagi & Ketra tornano con "Ciclone", la hit estiva disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Si sono conosciuti nel 2012, solo un paio di anni dopo iniziano a produrre insieme e da quel momento non hanno smesso di farci ballare: «Siamo artigiani della musica. Costruiamo pezzi con sudore e sangue. Assieme a gente valida» avevano raccontato a Sorrisi in una recente intervista.

Ritmi e suoni diversi hanno accompagnato i loro ultimi successi, da "L'esercito dei selfie" a "Amore e Capoeira" fino all'ultimo "Jambo", e questa volta la proposta dei due produttori vira su un mix esplosivo: latin pop condito con reggaeton e rumba. Ad aiutarli nell'impresa musicale non c'è Giusy Ferreri, ma un trio d'eccezione: c'è la tradizione italiana con Elodie, la rumba flamenca dei leggendari Gipsy Kings e la generazione Z del latin power rappresentata da Mariah. Quest'ultima, classe 1999, è nata a Miami e considerata da molti l’astro nascente della musica trap e reggaeton internazionale.

«È arrivato quel momento dell'anno in cui c'è voglia di un po' di leggerezza e di ballare per celebrare la vita. Quest'anno ancora più degli altri. “Ciclone” è una canzone nata per cercare di portare una bella dose di energia positiva. L’abbiamo scritta insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensa e siamo felici che con noi ci siano Elodie, una delle voci più cool del pop italiano; Mariah, artista di Miami e astro nascente della musica che abbiamo avuto modo di conoscere prima ancora di collaborare e i leggendari Gipsy Kings che sognavamo di coinvolgere nel brano» hanno commentato i due produttori.

«È stato un piacere tornare a lavorare con i ragazzi dopo il successo di “Margarita”. “Ciclone” è molto diversa. Italiana e internazionale allo stesso tempo. Quando mi hanno detto che ci sarebbero stati anche i Gipsy Kings mi sono messa ad urlare» ha dichiarato Elodie, che è già in rotazione radiofonica con la hit "Guaranà".