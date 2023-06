Tananai e Marracash cantano insieme “Un altro mondo” per Merk & Kremont

Il duo di dj producer lancia la prima canzone in italiano, cantata da due dei loro artisti preferiti Redazione Sorrisi







Sono Tanani e Marracash le voci di "Un altro mondo", il nuovo singolo del duo di dj e producer multiplatino Merk & Kremont, disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 22 giugno e in radio da venerdì 23 giugno.

Merk & Kremont – all’anagrafe Federico Mercuri e Giordano Cremona – sono una delle realtà italiane di maggior successo internazionale e con questo brano si cimentano per la prima volta con una canzone in italiano. Una ballad elettronica e dirompente in cui le voci di Tananai e Marracash si rincorrono teletrasportandoci in un dance floor alla fine del mondo: «È il nostro primo brano in italiano, quindi non potevamo non coinvolgere due dei nostri artisti preferiti. Abbiamo ricreato le sonorità di un mondo rave e con l'aiuto di Marracash e Tananai abbiamo dipinto un immaginario distopico e romantico», hanno spiegato Merk & Kremont.

Merk & Kremont hanno firmato come “Good times” di Ghali, “Andiamo a comandare” di Rovazzi, “Farfalle” di Sangiovanni, “Tribale” di Elodie e “Furore” di Paola & Chiara, con cui si sono esibiti sul palco dell’Ariston in occasione della serata dei duetti del Festival di Sanremo 2023.

Il “Summer Tour 2023” di Merk & Kremont

Quest’estate saranno protagonisti di un lunghissimo "Summer Tour", organizzato da Mac Mac Agency, che li porterà sul palco dei più importanti festival e dancefloor italiani. Questo il calendario:

24 giugno - Mulino Club - Borghetto di Borbera (AL)

27 giugno - The Ocean Race - Piazza della Vittoria - Genova

30 giugno - La Via Delle Spezie - Reggio Emilia

30 giugno - Chiringuito Club - Mantova

1 luglio - Celebrità- Trecate (NO)

7 luglio - La Suerte - Laigueglia (SV)

8 luglio - CJF Festival - Codogné (TV)

14 luglio - Alpàa Festival - Varallo Sesia - (VC)

15 luglio - Wonderlast Music Festival - Gubbio (PG)

16 luglio - A-Real - Teatro Sociale - Como

20 luglio - Samsara - Riccione (RN)

22 luglio - Pride Village Virgo - Padova

25 luglio - Pazuzu Beach Club - Corfù

27 luglio - Praja - Gallipoli (LE)

29 luglio - CoolBay - Lamezia Terme (CZ)

29 luglio - White Different Club - Corigliano Calabro (CS)

2 agosto - Montecchio Marittima - Montecchio Maggiore (VI)

3 agosto - Samsara - Riccione (RN)

4 agosto - Woodpecker - Cervia (RA)

5 agosto - Indiegeno Festival - Patti Marina (ME)

11 agosto - Maracaibo - Alghero (SS)

12 agosto - Juniper - Cannigione (SS)

14 agosto - Ambra Night - San Teodoro (SS)

15 agosto - Red Valley Festival - Olbia (SS)

16 agosto - Blu Beach - Porto Rotondo (SS)

18 agosto - Vega Discoteque - Taviano (LC)

19 agosto - Baja Village - Vasto (CH)

24 agosto - Praja - Gallipoli (LC)